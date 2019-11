A Fossacesia nuovo traguardo raggiunto per la raccolta differenziata che è passata dal 69,17% del mese di settembre all’88,71% di gennaio 2017 attestando un aumento costante, mentre nel 2015 il dato era fermo al 68,48%.

“E’ un importante risultato che ci conferma di aver fatto la scelta giusta”, dichiara l’assessore all’Ambiente Raffaele Di Nardo. “La nuova e rigorosa gestione del servizio di raccolta differenziata attuata dalla società Ecolan – prosegue il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – sta ottenendo sicuramente i suoi frutti. Questo, ovviamente porterà beneficio a tutta la cittadinanza”.

A partire dallo scorso mese di settembre, infatti, l’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha affidato in house alla Ecolan spa il sistema di raccolta differenziata nel proprio territorio, prevedendo, oltre al consueto servizio porta a porta, anche una serie di prestazioni aggiuntive, tutte finalizzate a ridurre la percentuale di rifiuti indifferenziati, nonché il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio.

L’Amministrazione, infatti, ha sposato il principio del massimo rigore applicato in tema di rifiuti da Ecolan, che non solo attua un controllo dei rifiuti conferiti dai singoli cittadini, ma sta mettendo in atto, soprattutto in funzione della prossima stagione estiva, una serie di azioni finalizzate a punire in particolare chi, in maniera scriteriata, abbandona i rifiuti.

Nello specifico a breve sarà istituito un sistema di fototrappole che, distribuite sul territorio, scongiureranno l’abbandono dei rifiuti, punendo pesantemente i trasgressori. Inoltre si sta proseguendo con l’organizzazione da parte della Ecolan spa del corso per ispettori ambientali, per il quale erano pervenute al Comune di Fossacesia quasi 40 domande.