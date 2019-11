Con qualche giorno di ritardo, lunedì 13 febbraio, a partire dalle ore 11, in piazza Fantini a Fossacesia ci saranno le manifestazioni in ricordo dei martiri delle foibe organizzate dal Comitato 10 Febbraio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Fossacesia.

Le celebrazioni previste, che fanno parte di un programma molto più ampio che coinvolge una serie di Comuni del territorio nella provincia di Chieti, prevedono la partecipazione del sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, del responsabile provinciale del Comitato 10 Febbraio, Marco Di Michele Marisi e della esule istriana Magda Rover, oltre che di altre autorità, nonché di alcuni alunni delle scuole di Fossacesia.