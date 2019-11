Sono rimaste ferite tre donne ed una bambina nell’impatto sulla Fondovalle Sangro tra Colledimezzo e Villa Santa Maria sul viadotto Buttafuoco in località Pietraferrazzana avvenuto intorno alle ore 17. L’incidente ha visto coinvolti una bisarca e alcuni furgoni per un vero e proprio tamponamento a catena in cui sono rimasti coinvolti 4 veicoli.

Due furgoni erano fermi al semaforo rosso nel tratto compreso tra gli svincoli di Colledimezzo e Villa Santa Maria quando sono stati travolti da un autocarro che ha provocato un tamponamento a catena coinvolgendo anche una Fiat Panda e diversi veicoli (LEGGI QUI).

Sul posto continuano ad arrivare ambulanze per il considerevole numero di feriti, le tre donne e la bambina sono state trasportate negli ospedali di Vasto e Chieti. La strada risulta bloccata e chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Il traffico è stato deviato al km 42,000 (uscita per Villa S. Maria) per chi proviene da Castel di Sangro in direzione mare, e al km 47,000 (uscita per Pietraferrazzana), per chi proviene da Fossacesia in direzione Castel di Sangro. Sul posto sono presenti le squadre di pronto intervento Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento in piena sicurezza, per la rimozione dei veicoli e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.