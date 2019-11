“Ci sono ancora utenti alle prese con disservizi telefonici, sia per la rete fissa che per quella mobile. Un’altra grave situazione, divenuta intollerabile per gli abruzzesi”. Ad affermarlo il segretario regionale dell’UDC Abruzzo, Enrico Di Giuseppantonio, che giorni fa aveva fatto sentire la sua voce, interessando i parlamentari del suo partito, per accertare con Enel e Terna i motivi dei guasti che hanno lasciato al buio migliaia di famiglie (QUI l’articolo).

“Emergenze e disservizi d’ogni genere, causati senza dubbio dall’ondata di maltempo, ma che hanno finito per creare forti disagi e isolando intere comunità. - prosegue Di Giuseppantonio - Mi chiedo: cosa devono subire ancora i nostri corregionali? Bisogna capire e fare in modo che in futuro, quanto avvenuto in questo maledetto mese di gennaio, non si ripeta più. Anche stavolta mi farò carico d’interpellare i parlamentari dell’UDC perché si facciamo promotori di iniziative tese a chiarire i motivi dei guasti e dare risposte ai nostri cittadini”.