E’ peggiorata la situazione della frana in via Bonavia (QUI l'articolo) a Fossacesia tanto da indurre il sindaco Enrico Di Giuseppantonio a firmare un’ordinanza di sgombero delle abitazioni che insistono sulla scarpata. A seguito delle ultime condizioni di maltempo, infatti, sulla zona si sono verificate ulteriori, significative e preoccupanti erosioni emerse dall’ultimo sopralluogo da parte del geologo della protezione civile regionale, del sindaco Di Giuseppantonio, del responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Fossacesia, Silvano Sgariglia e della Polizia Municipale.

Le importanti nevicate di metà gennaio, insieme alle successive piogge torrenziali, infatti, hanno peggiorato notevolmente la già precaria stabilità di tutta l’area che già in passato era stata attenzionata per i preoccupanti fenomeni erosivi. Pertanto il sindaco ha confermato la vigente ordinanza di sgombero delle abitazioni. La frana inoltre ha comportato anche il distacco di grossi massi che sono andati ad occupare la carreggiata della strada provinciale SP 81 Fossacesia – Rocca San Giovanni, cosa che il Comune di Fossacesia ha prontamente segnalato al Settore Viabilità della Provincia di Chieti per la messa in sicurezza.

“La situazione è preoccupante – dichiara Di Giuseppantonio – poiché il fenomeno erosivo è notevolmente peggiorato, mettendo a rischio sia le abitazioni che sono ubicate nell’area di via Bonavia, sia i numerosi automobilisti che passano quotidianamente lungo la strada provinciale che collega Fossacesia a Rocca San Giovanni”.

Il Comune di Fossacesia aveva presentato alla Regione Abruzzo un progetto di contenimento della frana di 4 milioni 800 mila euro, ma la Regione pare voglia finanziare solo un stralcio di 1 milione e 100 mila euro somma appena sufficiente, secondo l’Amministrazione Comunale, per risolvere solo parzialmente la situazione

“La somma che la Regione vuole assegnarci è insufficiente per risolvere completamente la problematica della frana – conclude il primo cittadino, Enrico Di Giuseppantonio – e chiedo al presidente Luciano D’Alfonso di voler finanziare l’intero progetto presentato dal Comune di Fossacesia al fine di mettere al sicuro un’area della città che, ad oggi, è assolutamente pericolosa. Bisogna imparare in questo Paese a investire su tutte le opere di sicurezza, affinché i cittadini si possano sentirsi realmente tutelati”.