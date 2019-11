L’Udc, per bocca del suo segretario regionale Enrico Di Guseppantonio chiede interventi urgenti per eliminare le pericolose buche che si sono create sulle strade a seguito della grande ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione.

Di Giuseppantonio chiede all’ANAS, al presidente della Regione, ai presidenti delle Province e ai Prefetti, che s’intervenga quanto prima per ripristinare le migliori condizioni nella circolazione sulle strade della regione, in seguito alle nevicate ed al gelo dei giorni scorsi. “Un esempio su tutti, la Statale Adriatica 16. - dice Di Giuseppantonio - Il transito degli spartineve, dei mezzi pesanti dirottati più volte dalla A14 sull’Adriatica a causa del maltempo dei giorni scorsi, hanno fatto aprire sull’asfalto una serie di buche che adesso si rivelano pericolose insidie per gli automobilisti. Ho chiesto alle Istituzioni e agli Enti preposti d’intervenire quantomeno per eliminarle, in attesa di una diversa azione che determini una riasfaltatura di questa e di altre importanti arterie abruzzesi. Sono strade che collegano molti comuni, tra l’altro percorse quotidianamente da mezzi di soccorso e per il trasporto di studenti e lavoratori pendolari. Dunque - conclude il segretario dell’Udc -, la loro incolumità dev’essere una priorità”.