Come ogni anno, l’istituto alberghiero Marchitelli di Villa Santa Maria apre le sue porte a famiglie e alunni che desiderano iscriversi per presentare la propria offerta formativa.

L’Open day, in programma per domenica 29 gennaio, darà la possibilità ai visitatori di accedere ai laboratori di cucina e ai locali in cui si effettuano le esercitazioni e osservare da vicino la professionalità e l’abilità dei docenti di scienza e cultura enogastronomica, di accoglienza turistica e di sala, coadiuvati dagli alunni di indirizzo.

Sarà, inoltre, possibile visitare il convitto maschile e quello femminile e incontrare gli educatori, a disposizione delle famiglie per fornire delucidazioni in merito alle opportunità che la struttura offre, sia per coloro che vogliono risiedere per l’intera settimana (dal lunedì al venerdì) sia per chi è orientato verso la scelta del semiconvitto.

La scuola sarà aperta dalle ore 10 alle 18 e a tutti coloro che parteciperanno sarà offerta la degustazione di assaggi preparati dagli alunni, sotto la supervisione dei docenti di enogastronomia.