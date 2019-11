Il bellissimo borgo di Rocca San Giovanni torna ancora in tv e l’appuntamento è per domani, domenica 22 gennaio, alle ore 15.30, nel programma di Rai3 il Kilimangiaro, contatto da Camila Raznovich.

Nella rubrica Il Borgo dei Borghi, le telecamere di Rai3 torneranno a far visita a Rocca San Giovanni per raccontarne ancora storie, tipicità e bellezze come la chiesa di San Matteo, in stile romantico a tre navate e il Palazzo Municipale, edificato nel 1800 ma di ispirazione classica.

Rai3 porterà in tv anche il gruppo degli sbandieratori “Le Torri di Venere”, il coro folcloristico “Arturo Colizzi” e gli anziani del gruppo dialettale “Li Cummidiente” racconteranno proverbi e aneddoti locali. Ampio spazio anche ai trabocchi.