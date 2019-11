Presenta segni di cedimento il ponte sul torrente Moro lungo la strada che collega Lanciano ad Orsogna e per questo la Provincia di Chieti ne ha disposto la chiusura.

Occorrerà cambiare percorso secondo le indicazioni della Provincia dopo il sopralluogo dei tecnici.

E' stata intanto riattivata in più fasi la corrente elettrica in tutte le zone di Orsogna dove fino a ieri sera risultavano "al buio" da quattro giorni circa 600 famiglie. I tecnici hanno riparato direttamente i guasti sulla linea: non sono stati attivati i due gruppi di continuità giunti ieri perché l'Enel ha ritenuto di potersi concentrare con successo sugli interventi di riparazione.

L'erogazione idrica è stata invece riattivata "a singhiozzo" da Sasi (QUI l’articolo) dalle ore 8 di ieri mattina, ma la pressione dell'acqua non ha consentito di raggiungere tutto il paese. Nonostante le pressanti e continue richieste del sindaco di Orsogna, Fabrizio Montepara, la Sas ha sospeso l'erogazione dopo poche ore, rimandando ad oggi.

Per quanto concerne la raccolta differenziata porta a porta ancora sospesa, la Ecolan ha istituito un punto di raccolta dell'organico e dell'indifferenziato presso il Palazzetto dello Sport, a disposizione dei cittadini dalle ore 8 alle 14.