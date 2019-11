“Tantissimi i danni da maltempo che in queste ore si sono verificati sul nostro territorio”, questo è quanto dichiara il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio a seguito dei sopralluoghi effettuati in queste ultime ore per verificare lo stato di fatto di strade, scarpate, della spiaggia, già da tempo attenzionate ed oggetto in più occasioni di richieste di intervento.

“Le ultime pesantissime ondate di maltempo hanno finito di aggravare una situazione già di per sé precaria – commenta Di Giuseppantonio – e per la quale altre volte avevo chiesto di intervenire”. A seguito dei sopralluoghi la situazione più preoccupante che si registra sul territorio è senza dubbio la frana di via Bonavia, già da tempo oggetto di sopralluoghi anche da parte dei tecnici regionali, ma per la quale tutt’ora non è stato posto in atto alcun intervento mirato poiché i fondi assegnati per i lavori sono ancora bloccati .

“Le nevicate e le piogge torrenziali di questi giorni – prosegue il sindaco – hanno reso la frana ancora più preoccupante. E’ quindi urgente che i tecnici regionali effettuino nuovamente un sopralluogo per verificare la gravità della situazione e di conseguenza intervenire al più presto al fine di evitare l’aggravarsi della situazione”. Disastrosa appare anche la condizione delle strade provinciali, che le ultime nevicate hanno reso un colabrodo, mettendo costantemente in pericolo l’incolumità dei tanti automobilisti che quotidianamente le percorrono.

“La quantità di buche presenti, in alcuni casi veri e propri crateri, sulle strade è a dir poco insostenibile – dichiara – e gli automobilisti per evitarle sono costretti ad attuare peripezie, che rendono la guida pericolosa per la propria incolumità e per quella degli altri”. Altra nota dolente è la spiaggia. Le ultime violente mareggiate hanno letteralmente divorato tratti di una costa che già in passato è stata oggetto di pesanti fenomeni erosivi.

“Ormai la spiaggia di Fossacesia si è ridotta notevolmente. - prosegue il sindaco Di Giuseppantonio – da anni chiediamo interventi mirati a risolvere questa problematica, ma ad oggi nulla”. “Chiedo alla Regione Abruzzo di intervenire al più presto. – conclude Enrico Di Giuseppantonio – Non possiamo essere lasciati soli nel risolvere le problematiche di un territorio colpito così duramente dal maltempo. Né va della sicurezza di tutti i cittadini e nella salvaguardia dell’economia locale”.