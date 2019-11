Un luogo accogliente, caldo e dotato di servizi igienici è ciò che mette a disposizione il Comune di Rocca San Giovanni in questi giorni di emergenza in cui sono ancora tante le famiglie senza corrente elettrica; si tratta dei locali dell’associazione LA S.C.U.O.L.A. in contrada Piana Favaro

In una nota il Comune informa i cittadini sulla assoluta situazione di criticità e, nonostante il gran lavoro dei tecnici Enel, sull’impossibilità di fornire informazioni certe a causa del perdurare delle condizioni climatiche avverse e degli ingenti danni subìti dalla rete elettrica comunale.

Nonostante ciò, riportando ciò che affermano i tecnici, sembra possibile un ripristino del servizio su buona parte del paese entro la fine della giornata e nel frattempo è già stata fatta richiesta di gruppi elettrogeni per cercare di ridare corrente alle cabine elettriche isolate.

Chiunque voglia usufruire dei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, può contattare il numero 3311296746 o i singoli amministratori, che risponderanno alle richieste garantendo anche il servizio di trasporto alla struttura indicata.