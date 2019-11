L’esilarante commedia di Eduardo De Filippo “Ditegli sempre di sì” arriva Fossacesia in uno spettacolo in programma per domani, sabato 14 gennaio, alle ore 21, nel teatro comunale Nino Saraceni.

La commedia, rivisitata in chiave moderna, vedrà gli attori giocare sul tema della pazzia e delle conseguenze che essa potrebbe avere nella vita quotidiana, in un divertente intrecciarsi di componenti ironiche ed allo stesso tempo tragiche. L’ingresso è gratuito.