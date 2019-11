Anche i Comuni della costa si preparano all’allerta meteo diffuso dalla protezione civile ed a far sì che la neve prevista dalla giornata di oggi crei meno disagi possibili.

Il Comune di San Vito Chietino, tramite una nota ufficiale, consiglia, in via precauzionale, di evitare spostamenti con mezzi privi delle adeguate attrezzature in caso di neve e ghiaccio e informa del proprio piano neve. “Il Comune - si legge nella nota - pur non disponendo di mezzi propri atti a liberare le strade dalla neve, ha predisposto un piano neve che prevede lo spazzamento delle strade principali con l’ausilio di ditte private, lo spargimento del sale ove necessario e nelle aree maggiormente sensibili nonché l’utilizzo di personale messo a disposizione dalla Ecolan. per lo spazzamento della neve e del ghiaccio, anche tramite turbine spazzaneve, nelle aree urbane dei tre centri principale (San Vito Capoluogo, Marina di San Vito e Sant’Apollinare) ed in particolar modo in prossimità degli edifici pubblici e di pubblico servizio”.



Anche il Comune di Fossacesia non è da meno e comunica le azioni predisposte per fronteggiare l’emergenza.

“Il Piano Neve - affermano dal Comune - prevede la suddivisione del territorio comunale in 4 zone: centro cittadino, frazione marina, Villa Scorciosa e aree rurali; ciascuna zona è stata affidata ad una ditta privata”. Per le attività di sgombero della neve dalle strade di competenza comunale e per lo spargimento del sale saranno impiegati 6 mezzi (pale gommate, bobcat con lama, camion). Sono a disposizione 90 quintali di sale da spargere sulle strade ed i marciapiedi per limitare la formazione di ghiaccio soprattutto nelle ore notturne. A supporto delle attività di sgombero della neve e per la pulitura dei marciapiedi e delle zone pedonali saranno impegnati due operai comunali, due operatori della Ecolan e una squadra del gruppo di Protezione Civile comunale e 4 volontari dello Sprar.

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e il delegato alla Viabilità Danilo Petragnani, in una nota, hanno chiesto alla Provincia e all’ANAS, che gestiscono la maggior parte delle strade che attraversano Fossacesia, di prestare particolare attenzione al servizio di spazzamento neve e di spargisale.

L’Amministrazione comunale inoltre ha predisposto il servizio SOS NEVE, in collaborazione con il gruppo di volontari della Protezione Civile, il consorzio cooperative sociali S.G.S. ed il gruppo parrocchiale Caritas. Gli anziani soli e le persone diversamente abili potranno contattare i numeri 0872.608740 e 346.6767634 per richieste di acquisto di beni di prima necessità, di medicinali e per l’accompagnamento presso strutture sanitarie del territorio per visite ed esami programmati. Tutti gli aggiornamenti saranno comunque consultabili in tempo reale sul sito internet del comune e sui social network.