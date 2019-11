In occasione delle festività natalizie, anche quest’anno, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, in accordo con l’intera Amministrazione Comunale, ha firmato l’ordinanza sindacale con la quale è stato fatto divieto assoluto di botti e di qualsiasi altro materiale esplodente nelle aree pubbliche durante l’intero periodo natalizio e comunque sino al 7 gennaio 2017.

Nella stessa ordinanza il primo cittadino inoltre invita chiunque a tenere comportamenti appropriati anche nelle aree private, dove l’utilizzo dei botti sarebbe comunque opportuno fosse evitato. Il provvedimento è nato dalla volontà di tutelare l’incolumità di tutti i cittadini ed in particolare dei minori che spesso fanno uso inappropriato di tali strumenti di divertimento, con conseguenti gravi rischi per la salute. Inoltre, come noto, l’utilizzo dei botti è particolarmente pericoloso per i nostri amici a quattro zampe che, a causa del forte fragore, oltre a spaventarsi, perdono spesso l’orientamento, con gravi conseguenze psichiche.

L’inosservanza dell’ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 7 bis del D.Lvo 267/2000 del testo in vigore, che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria