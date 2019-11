Sarà un Natale senza ferie per i dipendenti dello stabilimento Sevel di Atessa che, dopo voci e riunioni con i sindacati, ha ufficializzato la chiusura solo per venerdì 30 dicembre, oltre ai giorni festivi prevosti dal calendario (25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio). Niente feste in famiglia dunque per i circa 6700 dipendenti Sevel che nel 2016 hanno raggiunto nuovi record producendo 1670 veicoli al giorno, con quasi 300 mila mezzi prodotti a fine 2016.

Non solo record produttivi per l’azienda nel 2016 che ha ricevuto la prestigiosa medaglia d’argento nella classifica mondiale WCM (QUI l’articolo) che premia la metodologia di organizzazione del ciclo produttivo per gestire gli stabilimenti secondo i migliori standard a livello mondiale.

Insomma, grandi risultati e riconoscimenti, produzione record e straordinari ma di ferie natalizie, al momento, non se ne parla.