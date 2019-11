Una donna di 80 anni di Vasto, Lorenza Maria Pace Cavallo, è morta e tre suoi familiari sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla Fondovalle Sangro. In base alle prime informazioni, l'auto della famiglia sansalvese viaggiava in territorio di Mozzagrogna quando, per cause da accertare, la macchina, una Toyota Agenzia, ha tamponato l'autocarro che la precedeva ed è finita sulla corsia opposta, dove si è scontrata con una Peugeot guidata da un 34enne di Gallipoli, che è stata urtata violentemente dalla Ford Focus sopraggiunta in quel momento dalla stessa direzione di marcia.

Nulla da fare per la donna, mentre suo marito 75enne, C.F., è ricoverato in prognosi riservata a Chieti e i due nipoti, un ragazzo di 16 anni e sua sorella di 14, sono stati trasportati all'ospedale Renzetti di Lanciano. Le loro condizioni non sono gravi. La polizia stradale di Lanciano sta ricostruendo dinamica e responsabilità.