"Lo sversamento scoperto è sintomatico di una rilevante carica batterica pericolosa per la pubblica incolumità, sversata direttamente nel Feltrino e quindi in mare”. Questa la dichiarazione rilasciata all’Ansa dal sindaco di San Vito Chietino Rocco Catenaro dopo ave denunciato la Sasi per inquinamento ambientale.

La questione si riallaccia allo sversamento fognario scoperto una decina di giorni fa dalla Forestale (QUI l’articolo) che si immette nel torrente Arno e poi nel fiume Feltrino, bypassando del tutto la fossa Imhoff in località San Croce a Lanciano, per finire direttamente nel mare di San Vito Marina senza alcuna depurazione.

La querela contro l’ente gestore idrico, con 92 comuni soci, è stata presentata personalmente in Procura dallo stesso sindaco Catenaro.