Anche a Fossacesia domani i volontari della Protezione Civile e della Caritas saranno nei supermercati del territorio per partecipare alla ventesima Giornata della

Attraverso semplici gesti, come l’acquisto di generi alimentari di prima necessità o prodotti per bambini, si vuole sensibilizzare la società civile sul tema della povertà alimentare. Una volta raccolti i beni saranno consegnati alle persone che vivono in situazione di povertà.