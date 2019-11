Il Comune di Fossacesia, anche quest’anno, ha aderito alla Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne indetta dall'ONU, adottata anche dal Dipartimento per le Pari Opportunità, che si terrà domani venerdì 25 novembre.

Per l’occasione l’Amministrazione Comunale ha deciso di realizzare in piazza Fantini una mostra fotografica finalizzata a sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e soprattutto a promuovere e far conoscere il numero antiviolenza e stalking 1522, al quale le donne possono rivolgersi per chiedere aiuto.

In caso di maltempo la mostra si svolgerà presso il teatro comunale Nino Saraceni mentre l’associazione Libera un Libro di Fossacesia, in accordo con il Comune, esporrà sulle scale della Piazzetta dei Lettori e della fontana delle 5 Cannelle delle scarpette rosse, elemento ormai diventato simbolo contro la violenza sulle donne, che chiunque liberamente potrà deporre in segno di condanna verso gesti aberranti praticati sulle donne.