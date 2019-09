In occasione della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, lunedì 21 novembre si terrà a San Vito Chietino la prima “Marcia dei cuori e dei colori” alla quale parteciperanno i bambini delle scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di San Vito Chietino che comprende anche i plessi di Treglio e Rocca San Giovanni.

La manifestazione intende rafforzare nei ragazzi il senso della solidarietà e della integrazione. Il corteo partirà dalla sede dell’istituto in via Michelangelo alle 10 per arrivare, attraversando il corso principale, nella zona del Colle presso il Teatro all’aperto D’Annunzio. Ad introdurre la manifestazione sarà la dirigente dell’Istituto Comprensivo Paola Monacelli ed i sindaci dei tre comuni: Rocco Catenaro per San Vito Chietino, Massimiliano Berghella per Treglio e Gianni di Rito per Rocca San Giovanni.

Poi ci saranno le varie esibizioni dei bambini. A ricordare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sarà Giulia Amodio, psicoterapeuta responsabile del Telefono Azzurro di Pescara e a portare all’attenzione di tutti realtà difficili come quella dei Paesi sottosviluppati saranno Delia Verna ed Angela Catalano del Kiwanis Club Pescara. A coordinare l’evento la giornalista Gioia Salvatore, presidente dell’Associazione La Luna di Seb. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso la palestra della scuola secondaria di San Vito.