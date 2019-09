Blocco del primo, secondo e terzo turno anche oggi, martedì 15 novembre, in Sevel a causa della mancanza dei materiali (per conoscere le motivazioni del blocco, LEGGI QUI). Lo stop non interessa i manutentori che operano sui 18 turni.

Alcune voci prospettavano il possibile ritorno al lavoro per il terzo turno ma, invece, il blocco continua.