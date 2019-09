La Giunta Comunale di Fossacesia ha approvato ieri, in tempi record, il bilancio comunale 2017, che presto andrà al vaglio del Consiglio Comunale. “Approvare il bilancio con questi tempi record è un risultato particolarmente importante per questa Amministrazione – dichiara soddisfatto il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - e ci consentirà di lavorare con certezza della spesa, permettendoci quindi di fare una programmazione reale e concreta”.

Il bilancio di previsione del Comune di Fossacesia per l’anno 2017 vanta un importo complessivo di 9.198.119 euro, di cui 2.218.216 sono relativi al Piano di Zona dei servizi sociali, mentre 3.270.867 per le spese correnti, fra le quali in particolare il servizio di mensa e trasporto scolastico che da quest’anno ha subìto un aumento consistente dovuto all’attivazione del tempo pieno a scuola nonché al miglioramento del servizio di trasporto.

“Pur avendo subito continui ed insopportabili tagli e mancati trasferimenti da parte dello Stato e della Regione, – prosegue Di Giuseppantonio – il bilancio approvato ha preservato quelle che sono le spese fondamentali per i servizi e le opere prioritarie per il nostro territorio”. Molti anche gli investimenti previsti in ambito delle opere pubbliche per le quali l’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha stanziato circa 880 mila euro per il completamento delle opere in corso ed in particolare del nuovo Polo Scolastico sito in viale San Giovanni in Venere e per la riqualificazione delle case popolari, per la quale è prevista una spesa di 240 mila euro.

Inoltre sono previste anche altre opere relative alle spese di manutenzione ed a nuovi interventi su strade ed edifici, come ad esempio la realizzazione di un parco giochi a Fossacesia Marina e di una nuova strada pedonale che collegherà via Oriente con il centro cittadino. Ampio spazio è stato riservato nel nuovo bilancio di previsione per la cultura e le manifestazioni, per le quali è stata stanziata una somma di circa 85 mila euro, in un’ottica di valorizzazione turistica e promozionale del territorio. Aspetto particolarmente significativo per le tasche dei contribuenti del Comune di Fossacesia è che l’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha deciso di non aumentare per tutto il 2017 le imposte e le contribuzioni.

“E’ stata una scelta assolutamente convinta e condivisa – aggiunge Di Giuseppantonio – quella di non aumentare né le imposte né le contribuzioni, proprio per non pesare sulle tasche dei cittadini che già normalmente sono vessati da continue spese. E anticipo già da ora che questa Amministrazione, laddove dovesse ravvisare la necessità di maggiori spese, altro non farà che ridurre le spese correnti, fra le quali rientrano le spese di personale e le utenze”.