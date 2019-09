Dopo il blocco del primo e del secondo turno, è stato da poco annunciato che anche quello per il terzo turno in Sevel di oggi, lunedì 14 novembre, sarà senza lavoro per mancanza di materiali a causa del perdurare del guasto tecnico nello stabilimento di Sulmona.

Il guasto tecnico interessa la linea della traversa anteriore nello stabilimento di Sulmona ed a comunicarlo, per i tre turni, è stata la RSA Fiom-Cgil di Sevel.