Grave incidente questa mattina, domenica 13 novembre, poco prima delle 10, sulla Fondovalle Sangro, nei pressi dell’uscita di Atessa.

Scontro tra auto e moto, in cui il motociclista ha avuto la peggio. S.F., 37 anni, di Paglieta, è stato trasportato in politrauma, in eliambulanza, all’ospedale di Chieti dove sono ancora in corso accertamenti per la stabilizzazione del caso. Alla guida dell’auto, con escoriazione su una mano ma per cui non si è reso necessario il trasporto in ospedale, un 66enne.

Seguiranno aggiornamenti.