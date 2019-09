Dal 1’ dicembre riaprirà la piattaforma ecologica di Fossacesia, chiusa tempo fa per effettuare i dovuti lavori di ammodernamento e miglioramento.

“E’ stato necessario un periodo un po’ più lungo rispetto a quello preventivato – dichiara Raffaele Di Nardo, assessore all’Igiene Urbana del Comune di Fossacesia – poiché abbiamo voluto attuare tutte le opere necessarie per rendere la struttura efficiente al massimo”.

L’Amministrazione Comunale di Fossacesia, infatti, ha investito una somma di 15 mila euro per i lavori attuati all’interno della piattaforma e nello specifico per il ripristino della pavimentazione e della recinzione, per il rifacimento di tutti gli impianti elettrici, per il nuovo attrezzamento dell’area e per tutta una serie di altri interventi finalizzati al miglioramento ed alla modernizzazione dell’impianto.

La nuova piattaforma, che rispetterà regole più rigide, servirà esclusivamente gli utenti Tari del Comune di Fossacesia. Con l’attivazione del nuovo sistema di raccolta differenziata, a breve, la Ecolan, nuovo soggetto gestore, provvederà anche, sempre a partire dal 1’ dicembre, a sostituire tutti i vecchi contenitori condominiali con i nuovi, provvedendo anche a fornire i relativi kit.

Saranno inoltre avviate le attività dell’Ecopoint, sportello al quale tutti i cittadini potranno rivolgersi per informazioni sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, per ritirare i nuovi calendari e i kit. “Molte sono le innovazioni che, in collaborazione con la Ecolan, stiamo attuando in materia – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – ed il tutto perché vogliamo rendere Fossacesia sempre più pulita, offrendo a tutti i cittadini un servizio efficiente”.