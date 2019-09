Rocca San Giovanni ha ottenuto la certificazione “American friendly”, importante riconoscimento consegnato alla Camera dei Deputati il 3 novembre scorso, con la presenza del Direttore Esecutivo della “Fondazione Italia USA”, Catia Polidori, il Presidente de “I Borghi più belli d’Italia” Fiorello Primi e il Presidente del Consorzio Ecce Italia, Rocco Corsetti.

Questo riconoscimento annuale della Fondazione Italia USA viene destinato ai Comuni appartenenti al prestigioso Club dei Borghi Più Belli d’Italia. Esso testimonia un’azione importante che sta portando avanti l’Amministrazione comunale per migliorare l’accoglienza, potenziare la promozione turistica, certificare la qualità degli standard raggiunti finora e perfezionare le strategie di comunicazione che stanno effettivamente portando a dei risultati soddisfacenti, dedicando tanta attenzione per il turismo internazionale.

L’American Friendly rappresenta una garanzia ulteriore per il turista americano, che saprà di poter trascorrere le sue vacanze in un territorio per lui accogliente, con strutture adeguate ai suoi bisogni e che rappresentano il made in Italy di qualità.

“E’ un grande onore per il nostro Comune – spiega il sindaco Gianni Di Rito – ricevere questo prestigioso riconoscimento. Un premio che ci riempie di orgoglio e che conferma il lavoro svolto in questi anni. Un lavoro portato avanti con impegno e dedizione dall’Amministrazione comunale grazie soprattutto alla fattiva collaborazione e alla passione dei cittadini, delle associazioni e di tutti gli operanti nel settore turistico, che ci aiutano nell’attenta promozione del nostro splendido territorio. Rocca San Giovanni si è meritato questo importante premio - conclude Di Rito - perché sa dedicare la giusta attenzione verso i moltissimi turisti che giornalmente giungono ad apprezzare le nostre bellezze paesaggistiche e monumentali”.