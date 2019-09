Tredicesimo turno straordinario di sabato, recupero produttivo delle fermate a regime e interinali costretti a super turni di lavoro arrivando anche a 35/40 ore di straordinario mensile. Per questi motivi l’Unione Sindacale di Base dichiara in Sevel, in prossimità della chiusura dell’ennesimo anno da record, uno sciopero per tutti i turni di recupero produttivo nei giorni 5, 6 e 12 novembre.

“E’ moralmente possibile - si domanda il sindacato - chiedere ai lavoratori, dopo 12 turni di lavoro straordinario e ferie ridotte, di recuperare una giornata di fermata, tra l’altro a regime ordinario?”.

L’USB si dichiara fortemente contraria alla decisione dell’azienda e chiede che la fermata del 16 giugno venga coperta da un par collettivo poiché contrattualmente previsto. “Nel frattempo - concludono dal sindacato - chiediamo ai lavoratori di non presentarsi al lavoro nei giorni di recupero produttivo previsti per i giorni di 5, 6 e 12 novembre”.

In vista del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre, si è inoltre costituito il Comitato di lavoratrici e lavoratori degli stabilimenti italiani FCA per il no alla riforma che vuole “difendere la nostra storia ma soprattutto la carta costituzionale messa in discussione da chi già adesso ne fa un uso improprio per interessi personali”, affermano i lavoratori. Il Comitato invita pertanto tutti i lavoratori e lavoratrici firmare l’appello sulla pagina Facebook lavoratori FCA per il NO al referendum.