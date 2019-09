Una nuova illuminazione artistica ecosostenibile è pronta per valorizzare ancor di più la straordinaria della Abbazia di San Giovanni in Venere.

“Ho appreso con immensa soddisfazione la notizia che il Comune di Fossacesia, a seguito di partecipazione al bando Il Giubileo della Luce, è stato assegnatario di un finanziamento fino a 100 mila euro per la cooprogettazione e realizzazione di opere di valorizzazione dell’abbazia di San Giovanni in Venere. - commenta il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio - Rientrare in un progetto nazionale di tale portata, promosso dal Ministero dell’Ambiente e coordinato da Anci, non può che riempirmi di soddisfazione, soprattutto perché attraverso questo finanziamento riusciremo a valorizzare ancora di più l’Abbazia di San Giovanni in Venere, dandole un potere attrattivo turistico di straordinaria valenza.”

La candidatura per il progetto Il Giubileo della Luce prevedeva la presentazione, da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, di un progetto che contemplasse una serie di interventi esemplari di illuminazione artistica dei luoghi di culto maggiormente rappresentativi insistenti sui “cammini” o sulle antiche vie italiane riconosciute a livello europeo ed inserite nelle reti dei “cammini d’Europa”. Il bando, che è anche un' opportunità per investire sulle moderne tecnologie a basso risparmio energetico, ha ricevuto 171 candidature da tutta Italia. La proposta del Comune di Fossacesia si è classificata al decimo posto in graduatoria.

“Abbiamo predisposto e presentato un progetto – prosegue Di Giuseppantonio – che ha sia illustrato compiutamente il valore storico, artistico, paesaggistico ed il potenziale turistico dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, sia descritto gli interventi di illuminazione da attuare nel complesso monumentale così da valorizzare degnamente ed allo stesso tempo attuare azioni di risparmio energetico”.

Il 14 novembre prossimo si terrà a Fossacesia un incontro, proprio con i progettisti dell’Università di Roma, incaricati dall'Anci, per decidere gli interventi da attuare. "Questo finanziamento, assieme all’approvazione del progetto di abbattimento delle barriere architettoniche ed alle varie iniziative che abbiamo in atto per promuovere e valorizzare il complesso benedettino – conclude Di Giuseppantonio – mi fanno ben sperare che San Giovanni in Venere possa realmente divenire uno dei più rappresentativi e visitati monumenti d’Abruzzo, nonché volano di uno sviluppo concreto dell’industria turistica”.