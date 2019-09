Per il secondo weekend consecutivo, Fossacesia si anima con eventi e manifestazioni dedicate a grandi e piccini. Si parte oggi, venerdì 28 ottobre, dalle ore 16.30, la Biblioteca Comunale Ignazio Silone, nell’ambito della settimana “Libriamoci”, si animerà con le letture animate “Favole dal Mare”, una serie di racconti sul tema del mare.

Gli appuntamenti proseguiranno domani, sabato 29, nell’ambito degli eventi previsti per l’Openday Abruzzo, (per saperne di più CLICCA QUI), un weekend in cui l’Abruzzo ed anche Fossacesia, si mostrano al mondo. Per l’occasione l’Associazione Movimus ha organizzato all’interno dell’Abbazia di San Giovanni in Venere la manifestazione “La Sinfonia dei Salmi”.

Ricco il programma previsto. A partire dalle 17.45 visita guidata dell’Abbazia di San Giovanni in Venere. Alle ore 18.30 si prosegue con un concerto di musica gregoriana e sinfonica, per terminare alle ore 20 con la degustazione dei prodotti tipici locali.

Domenica 30 ottobre, alle ore 12, secondo appuntamento nell’ambito della rassegna “Concerti divini”, realizzata a cura del Teatro del Sangro. Per l’occasione si esibirà il quintetto dell’Accademia Musicale Frentana con violino, contrabbasso, chitarra, pianoforte e flauto. A seguire aperitivo. L’ingresso è gratuito.