Ammonta a quasi 1 milione e 200 mila euro l’importo complessivo dell’intervento di riqualificazione architettonica e urbanistica degli edifici pubblici residenziali in via Lanciano a Fossacesia.

959.908 euro arrivano da un finanziamento statale, mentre 239.977 euro mediante i proventi dall’alienazione degli immobili comunali oggetto di intervento di riqualificazione ubicati in via Lanciano e costituiti da due edifici di edilizia residenziale pubblica e relative aree pertinenziali.

“L’opera – dichiara il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Fossacesia, Danilo Petragnani - consiste nella demolizione degli attuali edifici comunali fatiscenti all’ingresso di via Lanciano che prima ovviamente verranno spostati e ricostruiti in zona limitrofa più interna e saranno divisi in due palazzine da tre piani ciascuno per un totale di 12 nuovi appartamenti.”

“Con questi lavori – aggiunge il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio - l’attuale zona degradata verrà riqualificata con nuovi edifici ad uso commerciali ed abitativi privati, ridando decoro finalmente alla porta di ingresso di Fossacesia.”