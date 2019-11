Versa l'acconto per l'auto, ma non trova nulla. È successo a una ragazza di Torino di Sangro che attraverso un noto sito di annunci era convinta di aver pescato l'affare giusto per comprare un'automobile.

L'annuncio era stato inserito da due pregiudicati della provincia di Bergamo, la donna per aggiudicarsi il veicolo è stata convinta a versare un acconto di 250 euro per confermare l'acquisto. Dopo il bonifico, la ragazza si è recata sul posto concordato per la consegna, ma qui non c'erano né l'auto tantomeno i venditori che nel frattempo si sono resi irraggiungibili.

Dopo la presentazione della querela per truffa, i carabinieri di Torino di Sangro hanno rintracciato i due falsi venditori (E.B e C.E.) denunciandoli all'autorità giudiziaria.