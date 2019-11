Intensificati i controlli sulla riviera per contrastare i furti ai danni delle auto dei bagnanti parcheggiate in prossimità del mare. I carabinieri di Torino di Sangro hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, due pluripregiudicati, T.S. (67 anni) e S.A. (60 anni), entrambi di Apricena (Fg) poiché ritenuti responsabili di numerosi furti su auto in sosta.

I due soggetti abilmente travestiti da bagnanti per non insospettire le ignare vittime, dopo aver individuato gli obiettivi, si introducevano nell’abitacolo dopo aver mandato in frantumi uno dei finestrini e procedevano a rubare quanto lasciato incustodito nei veicoli. Determinanti per le indagini sono state le testimonianze raccolte e la visione dei filmati di alcuni sistemi di videosorveglianza. I due sono già noti per fatti analoghi.