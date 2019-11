Due donne, entrambe ultrasessantenni, sono finite in ospedale, questa mattina, per una sindrome da annegamento. L'episodio si è verificato in un tratto di spiaggia in territorio di Torino di Sangro.

Le due donne erano in acqua, quando una delle due si è trovata in difficoltà e ha cominciato ad annaspare; l'altra ha tentato di aiutarla, ma si è trovata anche lei in difficoltà.

Fortunatamente entrambe sono state soccorse in tempo, rianimate e trasportate in ambulanza presso l'ospedale di Lanciano per sindrome da annegamento.