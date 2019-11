Nella tarda mattinata di oggi, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud A14 e dell’Unità di Polizia Giudiziaria autostradale coordinati dal Comandante Ispettore Capo Antonio Pietroniro, hanno sequestrato 9 chili di stupefacente.

L'operazione è avvenuta nel tratto autostradale in territorio di Torino di Sangro. Gli agenti hanno fermato una Ford Focus Sw che viaggiava in direzione Nord. Il guidatore, unica persona a bordo, ha mostrato sin da subito nervosismo: un atteggiamento che ha fatto insospettire le forze dell'ordine. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire nel bagagliaio otto panetti incellophanati per un totale di 9 Kg di marijuana, pronta per essere immessa sul mercato dello spaccio.

La persona che trasportava e deteneva la droga, Onofrio Addante (classe 1986, Bari), pluripregiudicato, è stata arrestata e associata alla Casa Circondariale di Vasto. L'ingente quantitativo di droga sequestrato si pensa potesse essere destinato allo spaggio sulla costa adriatica in vista della stagione estiva. Una volta sul mercato, avrebbe fruttato circa 140.000 euro.