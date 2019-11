È stata una stagione positiva quella disputata dalle ragazze del vivaio del San Vito 83, formazione di calcio a 5 femminile che si è tolta diverse soddisfazioni in campo giovanile. Bilancio positivo per diverse ragazze del San Vito, come Michela Giuliano, convocata da Roberto Menichelli per lo stage interregionale della nazionale under 17, Alessia Casturà, campionessa italiana con la rappresentativa regionale abruzzese, le due giovanissime Rebecca De Siena e Arianna Baccile, qualificate per la fase finale nazonale con la rappresentativa under 15.

Positivo anche il bilancio della squadra juniores allenata da mister Giovanni Morelli che è riuscita a giocarsi la finale regionale contro la Vis Lanciano, società la cui prima squadra milita nella massima serie di calcio a 5 femminile. Bene anche le ragazze della catetoria allievi che, nelle finali di Montesilvano hanno lottato contro formazioni di caratura ed esperienza superiori.

Risultati che premiano il lavoro della società del presidente Gianni Cinquina e di un gruppo di ragazze che solo da un paio d'anni si sono avvicinate al futsal. Dai dirgenti del San Vito 83 anche un grazie alla Pro Vasto femminile che ha permesso alla brava Carla Santini, giovane e talentuosa calciatrice, di partecipare al torneo allievi con le sanvitesi. L'obiettivo, ora è quello di far crescere nel territorio il movimento del calcio a 5 femminile, allargandosi anche al Vastese, promuovendo una disciplina che sta conquistando sempre più ragazze su tutto il territorio nazionale.

San Vito 83 femminile

Portieri: Alessia Casturà, Ylenia Natarelli. Centrali: Anna Valente, Sara Longo. Opposti: Donjeta, Michela Giuliano, Irene Ferrante, Bianca Buneata, Rebecca De Siena. Pivot: Silvia Tano, Arianna Baccile. Allenatore: Giovanni Morelli. Preparatore atletico: Mario Altobelli.