Termina tragicamente il lunedì di Pasqua. Un ragazzo di 23 anni, Antonio Fabrizio, è morto in un incidente con la propria motocicletta in territorio di Torino di Sangro in prima serata.

Il giovane viaggiava in sella a una Ducati Monster con una sedicenne seduta dietro di lui quando, in direzione Paglieta, per cause al vaglio degli inquirenti, si è scontrato con una Renault Clio che viaggiava nella direzione opposta; la moto si è impennata ricadendo su una Fiat 600 che si trovava più avanti.

Entrambi i ragazzi indossavano il casco integrale.

L'incidente è avvenuto in località Le Morge sulla strada provinciale ex Adriatica III.

La giovane di 16 anni, di Ortona, è stata trasportata all'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita; ricoverato in ospedale a Vasto l'uomo alla guida della Clio insieme alla moglie, che sedeva al suo fianco.

Anche il corpo del giovane è stato trasferito al San Pio, dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale autopsia.

La strada è rimasta bloccata durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli; sul luogo dell'incidente hanno operato il 118, i vigili del fuoco di Lanciano, i carabinieri di Torino di Sangro e i loro colleghi del radiomobile di Ortona, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sgomento nel piccolo comune, dove il 23enne era molto conosciuto ed era volontario nel locale gruppo di protezione civile.