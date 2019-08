I Carabinieri di Torino di Sangro, a seguito delle denunce sporte da 2 commercianti del luogo nel mese di novembre dello scorso anno, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto S.V e G.G., quest’ultimo di nazionalità rumena, entrambi pregiudicati residenti a Vasto, per truffa in concorso e falsità materiale commessa da privato.

"I due - spiega una nota del comando provinciale di Chieti - dopo aver pattuito presso una cantina l’acquisto di 500 bottiglie di vino, per un importo di 1000,00 euro, e presso una ferramenta l’acquisto di utensili per la raccolta delle olive, per un importo di circa 1300,00 euro, saldavano i due conti con assegni circolari risultati completamente contraffatti".