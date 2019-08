Ancora un ciclista investito sulle strade della provincial. Un 61enne è stato travolto nel primo pomeriggio di oggi sulla fondovalle Sangro in prossimità dell'ingresso principale della Sevel. L'uomo, di Sant'Eusanio del Sangro ha riportato diverse gravi ferite; tra queste gli sono stati riscontrati un trauma toracico e un trauma cranico. Per soccorrerlo è atterrata in strata l'eliambulanza del 118 che lo ha trasportato a Pescara in codice rosso; le sue condizioni sono gravi, è in rianimazionem ha una emorragia cerebrale.

Nel Vastese l'ultimo caso risale al 31 dicembre scorso a San Salvo, quando l'investitore fuggì senza prestare soccorso [LEGGI].