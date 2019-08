E’ caccia al fortunato a Torino di Sangro. La Lotteria Italia 2016 ha distribuito 125mila euro in Abruzzo. L’estrazione di ieri sera, i cui risultati sono stati comunicati durante Affari Tuoi, la trasmissione condotta da Flavio Insinna in diretta su Rai Uno, ha regalato altrove i 6 premi principali, il più ambito dei quali, il bottino da 5 milioni di euro, è andato a Veronella, in provincia di Verona.

L’Abruzzo si è dovuto accontentare, per così dire, di due premi di seconda categoria in provincia di Chieti e uno di terza nel Teramano. Le province di Pescara e L’Aquila sono rimaste a secco. Cinquantamila euro per il biglietto Q 429692, venduto a Torino di Sangro, altrettanti per il tagliando U 115098 acquistato a Miglianico. A Silvi, invece, è stato assegnato uno dei 150 premi da 25mila euro.