Dopo la decisione dei sindaci di Fossacesia e Torino di Sangro di firmare un'ordinanza di divieto di transito sull'ex ponte ferroviario nei pressi della foce del Sangro (qui l'articolo), la Provincia di Chieti ha annunciato che sono stati disposti lavori di somma urgenza per 30 mila euro.

Auspicando un chiarimento sulla titolarità ad intervenire da parte di altri soggetti istituzionali, il presidente della Provincia Mario Pupillo e il vice presidente delegato alla viabilità, Antonio Tamburrino, hanno spiegato: "Come ben sappiamo il maltempo inclemente delle settimane scorse e l’incuria generale hanno fatto sì che ai piedi dei piloni del ponte si sia depositata una quantità importante di detriti e di tronchi di alberi che di fatto hanno impedito il libero sfogo delle acque del fiume verso il mare, destando qualche preoccupazione per la sicurezza della struttura e dell’area circostante. Come Provincia abbiamo deciso comunque di attivarci e di portare il nostro contributo alla risoluzione del problema, per quanto non sia affatto chiaro a chi competerebbe vista la natura delle criticità riscontrate che richiamano l’attenzione anche della Regione in materia di protezione civile".

"Abbiamo fatto eseguire i rilievi tecnici – hanno aggiunto gli amministratori provinciali - e in prospettiva di un probabile peggioramento delle condizioni meteo che si attende nei prossimi giorni abbiamo disposto un provvedimento di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’ex ponte, investendo una somma di circa 30 mila euro utile quanto meno per garantire un primo intervento ed evitare un pericolo maggiore per la nostra comunità e per una struttura che abbiamo tutto l’interesse a preservare".