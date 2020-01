Stavano percorrendo la statale 16 in direzione sud in sella alla loro Kawasaki quando, in località Le Morge, comune di Torino di Sangro, si sono scontrati con un camioncino che trasportava balle di fieno. L'impatto è stato violentissimo, tanto da scaraventare a terra Berardino Cerroni, 38 anni, originario di Pescina ma residente a San Salvo, e sua moglie S.M., 35 anni. La coppia ha due figli piccoli. Per Beradino, operaio della Denso, non c'è stato nulla da fare, l'impatto con l'asfalto è stato talmente violento da fargli perdere la vita. La moglie, invece, dopo essere stata soccorsa dai sanitari della Croce Gialla, è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale dell'Aquila.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Torino di Sangro. Saranno i rilievi dei militari dell'Arma a ricostruire la dinamica dell'incidente. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il camioncino, guidato da una donna, una 35enne di Lanciano, si sia immesso nella statale 16 dalla provinciale per Torino di Sangro, quando, quasi al centro della carreggiata, c'è stato l'impatto con la moto.

Per diverso tempo il traffico sulla ss16 è stato deviato lungo gli svincoli per il lungomare, così da permettere i rilievi dell'incidente. La notizia della scomparsa di Berardino Cerroni ha gettato nello sconforto amici e parenti che li attendevano a casa in questa giornata di festa.