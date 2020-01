Solidarietà in campo a Torino di Sangro la scorsa settimana. I ragazzi della locale squadra dei Lupi Marini (militante nel campionato di Terza categoria, girone B - Chieti) hanno disputato una partita amichevole con i giovani profughi ospitati nel centro d'accoglienza del posto.

L'evento è stato organizzato dai dirigenti della squadra in stretta collaborazione con il sindaco Silvana Priori e con i volontari della Protezione civile Valtrigno con l'obiettivo di regalare qualche ora di spensieratezza agli ospiti del centro e stimolare l'integrazione.

L'aiuto dei calciatori è stato fondamentale: tutti si sono privati di almeno un paio di scarpe per regalarlo ai ragazzi del centro che hanno deciso di chiamare la propria squadra "Africa Team".

La società del presidente Alessandro Presenza, invece, ha donato loro una muta di divise. Per la cronaca sportiva, il match all'insegna dell'amicizia è terminato con il risultato di 3 a 1 per l'Africa Team.