Uno dei momenti più significativi del Premio Mithos, dedicato alla memoria di Donato Iezzi, sindaco di Torino di Sangro scomparso nel 2003, è stata la consegna delle chiavi d'oro della città al tenente colonnello dei carabinieri Alessandro Mucci. Il sindaco Silvana Priori, a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità torinese, ha consegnato il riconoscimento al militare che, pur non nativo del paese, ha da sempre conservato forti legami con questo territorio. Il premio Mithos (nome scelto per ricordare proprio un carabiniere morto durante l'operazione Mithos, in Calabria), in cui è stata posta al centro dell'attenzione la legalità, è la cornice ideale per rendere omaggio al tenente colonnello Mucci, che si appresta ad assumere il comando del nucleo operativo provinciale di Reggio Calabria, dopo aver ricoperto analogo incarico a Locri. Dopo la consegna della chiave d'oro il poeta di Torino di Sangro, Attilio Mucci, ha declamato una sua composizione dedicata al militare e all'arma dei carabinieri.

