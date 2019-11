Scattano le denunce per guida in stato di ebbrezza. Giro di vite sulle strade del Vastese. "La notte scorsa - racconta Francesco Cipriano, comandante provinciale della polizia stradale -la Sezione PoliziaStradale di Chieti ha riproposto sul litorale di Torino di Sangro il dispositivo estivo mirato a rafforzare il pattugliamento del territorio e diretto a prevenire le cosiddette stragi del sabato sera composto da 4 equipaggi, posti in campo dalla Sezione capoluogo e dal Distaccamento di Lanciano, con presidio della statale. 16 al chilometro 491+600. Il servizio, concretizzatosi in 2 diversi posti di controllo, ha consentito di monitorare complessivamente sessantacinque veicoli tra vetture e motocicli ed altrettanti conducenti; di questi 2 sono stati trovati positivi ai test alcolemici e per loro è scattata la denuncia penale. Numerosi i contesti amministrativi elevati agli automobilisti in transito non in regola, tra questi si segnalano due contesti per la mancanza di copertura assicurativa del veicolo con relativo sequestro amministrativo del medesimo. Presente altresì personale della Squadra di polizia giudiziaria della Sezione per i controlli sulla genuinità e regolarità dei dati di immatricolazione dei veicoli in transito, con particolare riferimento a quelli stranieri ma condotti da residenti.

La Polstradateatina riproporrà fino a tutto il corrente mese i dispositivi di controllo del territorio diretti a prevenire le cosiddette stragi del sabato sera lungo tutto il litorale della provincia".