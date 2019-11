Le proiezioni parlano di un record storico dall'inizio delle attività nel 1981: al 31 dicembre sarà probabilmente superata la quota dei 250mila furgoni Ducato prodotti in un anno dalla Sevel di Atessa. C'è moderato ottimismo intorno all'andamento della fabbrica in Val di Sangro.

Le cifre sono state fornite ieri in conferenza stampa dal segretario nazionale Fim-Cisl Ferdinando Uliano, Govanni Zinni (segretario regionale Fim) e Primiano Biscotti (responsabile provinciale Cisl). I sindacalisti hanno incontrato i lavoratori per spiegare loro gli accordi sugli incentivi economici con il gruppo Fca.

"I miglioramenti salariali - ha detto Uliano - non saranno più legati all'inflazione che adesso è pressoché pari a zero, ma a due parametri: l'efficienza di stabilimento e il risultato operativo dei bilanci. In più una quota fissa annuale, con pagamenti trimestrali, che va da 308 a 405 euro, e una quota variabile di fine periodo sul raggiungimento degli obiettivi".

Per quanto riguarda le assunzioni, ieri sono entrati 30 lavoratori provenienti dai corsi professionali. In totale, per fine mese, raggiungeranno le 200 unità tutte a contratto a tempo indeterminato (88 sono entrati a metà agosto).

I contratti di 50 interinali sono stati prorogati fino a fine anno, poi diventeranno indeterminati. Infine, 45 assunzioni avverranno con la formula del "contratto week end": si lavora nel pomeriggio da giovedì a domenica. Questo fino a fine mese con possibilità di proroga a fine anno.