"L'incidente che si è verificato sull'autostrada A14 e che sta paralizzando in queste ore il traffico in Italia, lungo la dorsale Adriatica, ripropone l'inadeguatezza e la pericolosità della viabilità abruzzese, soprattutto nel tratto che attraversa la provincia di Chieti". Lo sostiene il sindaco di Fossacesia ed ex presidente della Provincia, Enrico Di Giuseppantonio, in una nota di commento all'incidente accaduto nella giornata di ieri sulla A14 (qui l'articolo).

"La rete viaria nella provincia di Chieti, che è in uno stato pietoso e medioevale, - scrive Di Giuseppantonio - non è più in grado di sopportare un volume di traffico così intenso. Ogni volta che succede un incidente sull' A14, che in alcune parti è addirittura senza corsia di emergenza, va in tilt tutta la rete stradale adriatica (statale e provinciale). Regione e parlamentari devono farsi sentire a Roma, perché questa situazione provoca danni non solo all'Abruzzo ma all'economia dell' intero Paese. Ho chiesto al presidente della Regione Luciano D'Alfonso - conclude Enrico Di Giuseppantonio - di guidare una delegazione, composta da sindaci e parlamentari, per rappresentare direttamente al Governo le condizioni intollerabili delle nostre strade soprattutto nel territorio della mia provincia".

A sollevare perplessità anche il coordinatore territoriale del Pd, Gennaro Luciano: "Autostrade non rispondenti alle normative attuali, in dettaglio il D.M. 5.11.2001. Caso tipologico autostrada A14, chilometro 388, la polizia (in arrivo) è costretta a passare non si sa come tra le auto, non essendoci la corsia di emergenza; l'Italia, l'Abruzzo ha urgente bisogno di miglioramenti infrastrutturali dopo anni di immobilismo".