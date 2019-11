Le manette ai polsi sono scattate poco dopo la rapina. Il tempestivo intervento dei carabinieri della Stazione di San Vito Chietino e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ortona, questa mattina, ha impedito a Giuseppe Lopez, di 45 anni, residente a Lanciano, ma di fatto domiciliato a San Vito Chietino, di guadagnare la fuga dopo aver messo a segno una rapina all’interno dell’ufficio postale ubicato nella frazione di San Vito Marina. L'uomo, intorno alle 08:20 circa, con il volto travisato e armato di un taglierino, aveva atteso l’arrivo del direttore dell’ufficio postale e, sotto la minaccia dell’arma, lo aveva costretto ad aprire la cassaforte a tempo dalla quale aveva poi sottratto la somma di circa 21.600 euro.

L’allarme pervenuto al 112 ha subito attivato le pattuglie dell’Arma che, in pochi minuti, dimostrando una precisa conoscenza del territorio, hanno subito precluso ogni via di fuga al malvivente cinturando l’intera zona. L’uomo, resosi conto del tempestivo arrivo dei carabinieri, nella speranza di eludere i controlli e farla franca, è salito a bordo di un autobus che da San Vito Marina trasporta i passeggeri fino alla piazza del paese. Giunto però al capolinea è stato fermato dai Carabinieri che, non trascurando alcun dettaglio, hanno controllato tutti i passeggeri a bordo del bus, sorprendendolo con l’intera refurtiva, nonché con il coltello, gli occhiali ed il fazzoletto utilizzati per compiere il delitto.

Tratto in arresto con l’accusa di rapina, il Lopez, su disposizione del procuratore della Repubblica di Lanciano, Francesco Menditto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Lanciano.

Comando provinciale dei carabinieri - Ufficio stampa