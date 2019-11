Si svolgerà domani, domenica 2 agosto, il Raduno tuning Memorial Paul Walker, organizzato da Xtreme Sound Tuning Club, nella zona commerciale di Atessa (Via Italia, 1 - GPS: 42.139712, 14.427041).

Durante il raduno, si terrà anche la tappa Nazionale 2X di Loud Race, Urban Bass e Dj Battle. Ci saranno stand espositivi, vendita gadgets di Paul Walker, sexy car wash e tante tante sorprese. Parte del ricavato verrà devoluto in beneficienza all'associazione che ha fondato Paul "Reach Out WorldWide". L'evento è patrocinato da Elaborare e dal Comune di Atessa.

Iscrizioni dalle ore 10:00.

Premiazioni tuning

SOFT TUNING 1° - 2° - 3°

HARD TUNING 1° - 2° - 3°

EXTREME TUNING 1° - 2° - 3°

TOP ILLUMINAZIONE 1° - 2° - 3°

TOP ALLESTIMENTO HI-FI 1° - 2° - 3°

LADY TUNING 1° - 2° - 3°

TOP INTERNI 1° - 2° - 3°

TOP GRUPPO RUOTA

TOP ASSETTO

TOP BAULE

TOP ESTETICA MOTORE

TOP ESTETICA SCARICO

TOP AEROGRAFIA

TOP VERNICIATURA

TOP WRAPPING

TOP APE

TOP MICROCAR

TOP TRUCK

TOP MOTO

TOP SCOOTER

BEST OF SHOW

RAT STYLE

GERMAN STYLE 1° - 2° - 3°

JAPAN STYLE 1° - 2° - 3°

BEST TRIBUTO PAUL WALKER

CLUB PIU' NUMEROSO

CLUB PIU' LONTANO