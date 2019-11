Due giorni in cui Fossacesia sarà il cuore del divertiemnto estivo. Sono migliaia le persone attese per Summerland, evento nato nel 2009 in Olanda come music festival della durata di 4 giorni con musica e artisti e da lì esportato in tutto il mondo. Per la prima volta, quest'anno, il Summerland sbarca in Italia ed è stato scelto l'Abruzzo, con la tappa di Fossacesia, 11 e 12 luglio, e poi Castel di Sangro, 5 e 6 settembre.

Ci sarà un campeggio interno all'area eventi, spazio agli sport da spiaggia con tante interessanti novità e poi, ovviamente, la musica. Un palco principale e due altre zone, commerciale e Edm, per accontentare tutti i gusti.

I dj. Gli artisti che saranno protagonisti sul palco per far divertire chi arriverà a Summerland arriveranno da tutto il mondo. Tra loro anche volti noti che provengono dal territorio del Vastese. Sabato ci saranno Min&Mal (dalle 18 alle 19.30), domenica i Nice7 (23.15-00.45). E poi domenica, nell'area commerciale, spazio all'inossidabile coppia della Goha staff. In consolle saliranno Luigi Fioravante e Luigi Cicchini, pronti a scegliere la migliore musical per far ballare i l Summerland. "Siamo davvero contenti di essere stati scelti per questo appuntamento - dice Cicchini alla vigilia -, un evento internazionale che arriva nel nostro territorio è un'occasione da non perdere. Non vediamo l'ora che arrivi domenica per far divertire e divertirci al Summerland".

Sicurezza e viabilità. Molti i provvedimenti assunti per garantire la sicurezza e lo svolgimento corretto dell’evento. In particolare, in merito al traffico, con apposita ordinanza, è stata disposta la chiusura al transito ed alla sosta ai veicoli, dalle ore 8.00 di venerdì 10 Luglio alle ore 20.00 di lunedì 13 luglio, del tratto di Lungomare davanti a Baya Verde compresi i due parcheggi laterali. E’ stato inoltre ripristinato, sul Lungomare, per le sole giornate dal 10 al 13 luglio, il doppio senso di marcia. Per l’occasione sarà inibita al parcheggio l’ex area di risulta presente alle spalle di Baya Verde. I percorsi e gli ingressi alla zona destinata all’evento saranno tutti segnalati con appositi pannelli. In ogni caso è assicurata l’apertura di tutti i varchi che dalla statale SS 16 Adriatica portano sul Lungomare, ad eccezione dell’area di Fosso Palazzo dove sarà consentita solo l’uscita. Al fine di limitare al massimo i disagi, si consiglia l’utilizzo degli automezzi nell’area del Lungomare solo nei casi necessari. Sempre con apposita ordinanza, che sarà affissa e distribuita in tutti i locali di Fossacesia Marina, è stato fatto divieto assoluto agli esercenti di utilizzo di bottiglie e bicchieri in vetro e lattine per la distribuzione delle bevande che quindi potranno essere consumate solo in bicchieri di plastica. E’ vietata inoltre qualsiasi tipologia di vendita ambulante sul Lungomare, così come è vietato il campeggio nelle aree non autorizzate.