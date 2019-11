C'è tempo fino al 16 aprile prossimo per candidarsi a svolgere le attività di Servizio Civile con la rete delle Pro Loco dell'Abruzzo. Sono stati infatti pubblicati sulla home page del sito dell'Unpli Abruzzo (clicca qui) i bandi relativi alla selezione pubblica per 29 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile dal titolo "Il dialetto tra globalizzazione e localismo".

Promosso dall'Unpli Abruzzo, il progetto prevede 10 sedi di attuazione tra cui 4 ricadenti nel territorio provinciale di Chieti (Atessa, Bucchianico, Fara San Martino e Mozzagrogna, quest'ultima come singola Pro Loco e come Comitato provinciale Unpli Chieti), 4 in quello dell'Aquila (Goriano Socoli, Pratola Peligna, Rocca di Mezzo e Tornimparte) e Abbateggio in provincia di Pescara.

"Il progetto - si legge nella parte comune dei bandi - si pone l’obiettivo di procedere ad una raccolta organica e sistematica della storia, delle tradizioni, dei costumi, del folklore e della gastronomia del territorio provinciale e delle aree contermini, del turismo culturale e della partecipazione. Tale lavoro è finalizzato alla redazione finale di un vademecum (carta dei servizi) per il turista in supporto sia cartaceo che multimediale, in lingua italiana e inglese".

Il progetto è collegato all’attività che la rete provinciale delle Pro Loco svolge da anni per far conoscere e apprezzare il peculiare patrimonio culturale, paesistico, folkloristico e gastronomico del territorio di riferimento.

L’impiego di volontari nel progetto decorre dalla data del 1° luglio prossimo, fatte salve eventuali proroghe stabilite dagli uffici nazionali. La durata del servizio è di dodici mesi e si articola su 30 ore settimanali e 6 giorni lavorativi, con flessibilità oraria. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro. Possono partecipare coloro che alla data di scadenza del bando (16 aprile) abbiano un'età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Per scaricare i bandi e la modulistica si rimanda al sito dell'Unpli Abruzzo (clicca qui). Per ulteriori informazioni relative ai bandi della provincia di Chieti si può fare riferimento al Comitato Provinciale Unpli Chieti: presidentechieti@unpliabruzzo.it e 334/6297492.